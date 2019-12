Após golaço de cabeça, Cristiano Ronaldo ensina Djokovic a saltar; assista

Depois de conseguir uma impulsão onde saltou 71cm e alcançou a bola a 2,56 metros de altura para balançar as redes na vitória da Juventus sobre o Sampdoria, Cristiano Ronaldo resolveu ensinar a sua técnica ao tenista Novak Djokovic.

Em sua conta nas redes sociais, o craque da Juventus compartilhou imagens do seu treino ao lado do atual número 2 do mundo. Em uma academia, os dois treinam saltos juntos. Confira o vídeo:

Vale lembrar que o salto de Cristiano Ronaldo surpreendeu até o técnico da Sampdoria, Claudio Ranieri, que comparou o o português com os atletas da NBA. "O Cristiano fez algo que vemos na NBA. Ficou uma hora e meia parado no ar. Não tenho nada a dizer além de dar os parabéns", elogiou o comandante.