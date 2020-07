Após jogo, Corinthians rebate Palmeiras em rede social e até com drone

A vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras no clássico válido pelo Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, permitiu ao Corinthians rebater as provocações anteriores feita pelo rival. Após ter o gramado da Arena Corinthians invadido e pichado, o clube brincou com o episódio nas redes sociais enquanto a torcida chegou a conduzir um drone para sobrevoar sobre o campo com uma mensagem para debochar do time alviverde.

Logo após o jogo, o perfil oficial do Corinthians no Twitter postou uma imagem em que a pichação anterior, feita por um palmeirense que invadiu o campo na madrugada, aparecia alterada. Em vez da inscrição "8 a 0", uma referência à maior vitória alviverde no confronto, a imagem mostrava o "1 a 0", placar obtido na noite de quarta graças ao gol do zagueiro Gil, ainda no primeiro tempo.

Um drone sobrevoa a Arena com is dizeres. “Eterno 8/4 - que momento hahaha” pic.twitter.com/OvJd4UlBQP — Time Do Povo 1910 (de ️‍) (@povotime1910) July 23, 2020

Ainda com o jogo em andamento, houve uma outra provocação. Já no segundo tempo, um drone sobrevoou o campo e trazia uma bandeira pendurada com a fraca "Eterno 8/4 - que momento". A mensagem relembra a data da final do Campeonato Paulista de 2018, disputada em 8 de abril, quando o Corinthians bateu o rival no Allianz Parque para ser campeão estadual daquele ano.