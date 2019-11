Após jogo no Morumbi, Antony acompanha nascimento do primeiro filho

Após a derrota do São Paulo por 2 a 0 para o Fluminense nesta quinta-feira, no estádio do Morumbi, o jogador Antony deixou o local e foi direto para o hospital acompanhar o nascimento de Lorenzo, seu primeiro filho.

O jogador passou a madrugada no local e viu seu filho nascer apenas às 6h desta sexta-feira. "Nosso meninão Lorenzo chegou! Que sensação maravilhosa e indescritível que estamos vivendo... mais um sonho que se realiza! Filho, papai e mamãe te amam demais! Venha alegrar o nosso mundo sempre!", escreveu o jogador em sua conta no Instagram.

Além da mensagem, Antony compartilhou as primeiras fotos ao lado do filho ainda na maternidade. Após a notícia do nascimento, o São Paulo dispensou o jogador do treino desta tarde no CT da Barra funda.

Agora, Atony deve retornar aos trabalhos no sábado. Nesta sexta-feira, os titulares realizaram trabalho na parte interna e os reservas fizeram um jogo-treino contra o time sub-19 do clube.