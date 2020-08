Após marcar três gols pelo Fluminense, Nenê brinca: 'O vô tá on'

Aos 39 anos, o "vô" Nenê "tá on". Após marcar os três gols da vitória do Fluminense sobre o Figueirense, o veterano brincou em vídeo postado nas redes sociais. Ele faz referência ao bordão que viralizou com Neymar durante a campanha do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa. O craque dizia: "o pai tá on". Nenê e Neymar são amigos e costumam interagir nas redes sociais.

Os três gols de Nenê garantiram a vaga do Fluminense para a quarta fase da Copa do Brasil. A equipe carioca tinha perdido por 1 a 0 no duelo de ida diante do Figueirense, mas venceu por 3 a 0 na noite de terça-feira, no Maracanã.

Nenê vive um dos melhores momentos da sua carreira. São 15 gols em 23 partidas nesta temporada. A sua melhor temporada foi em 2011/2012 pelo Paris Saint-Germain, quando marcou 27 vezes e acabou artilheiro do Campeonato Francês.