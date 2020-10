Após pegar covid-19, Cristiano Ronaldo assiste treino em varanda

Nem o diagnóstico positivo para covid-19 conseguiu afastar Cristiano Ronaldo da seleção portuguesa. Ou do bom humor. Após ser confirmado com o coronavírus, o atleta foi fotografado na varanda de seu apartamento na concentração da equipe, assistindo o treino dos colegas e sorrindo.

Cristiano Ronaldo começou a cumprir o isolamento social no centro de treinamento da seleção portuguesa em Oeiras. Sem poder realizar as atividades junto dos outros atletas, o atacante da Juventus sorriu e fez o sinal de joinha para as câmeras. Vale lembrar que ele é o capitão da equipe.

Portugal se prepara para enfrentar a Suécia, nesta quarta-feira, pela Liga das Nações da Uefa. A seleção de Cristiano Ronaldo divide a liderança do grupo 3 com a França, ambas com sete pontos. A Suécia ainda não pontuou e precisa vencer para seguir com chances de avançar para o mata-mata.