Após morte da mãe, Weverton agradece o apoio dos palmeirenses

O goleiro Weverton, do Palmeiras, mandou um recado para a torcida em vídeo nesta sexta-feira para agradecer as mensagens de apoio e solidariedade recebidas após enfrentar nesta semana a morte da mãe, Josefa Pereira. O jogador treinou com o time nesta sexta-feira e afirmou que estará em campo na partida contra a Ferroviária, neste sábado, em respeito à memória dela.

O titular do gol palmeirense disse ter se sentido muito acolhido pelas mensagens de apoio da torcida. "Queria agradecer muito a vocês, que tiraram um pouquinho do tempo para mandar uma mensagem de apoio e de carinho. Isso fortaleceu muito a mim e minha família. É um momento difícil, mas com a ajuda de vocês e da minha família, a gente vai continuar a vida", disse em vídeo divulgado pelo clube.

Weverton afirmou que ao entrar em campo neste sábado, pelo Campeonato Paulista, quer dedicar a atuação à mãe. "Vou continuar fazendo o que minha mãe amava ver eu fazer, que era estar dentro de campo. Mais do que nunca minha missão vai continuar sendo essa e com certeza com um pouco mais de força e energia", afirmou.