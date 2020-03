Após post de Gabigol, #ForçaMister vira assunto nas redes sociais

O técnico Jorge Jesus, do Flamengo, testou positivo para o coronavírus nesta segunda-feira (16). O anúncio foi feito pelo site oficial do clube carioca. Segundo o comunicado, o resultado do primeiro teste e da contraprova foi positivo fraco ou inconclusivo. Outro exame será feita ainda nesta terça. Com os resultados, Gabigol publicou uma mensagem para o treinador em sua conta nas redes e ganhou apoio dos internautas.

Gabigol usou a sua conta no Twitter para divulgar uma foto ao lado de Jorge Jesus e escreveu "#ForçaMister". Após a publicação a hashtag virou um dos assuntos mais comentados da rede social.

Vale lembrar que o treinador divulgou um vídeo no Instagram para tranquilizar seus fãs. "Me sinto uma pessoa completamente normal. Não sinto sintomas, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena. Quero agradecer o carinho de todos os meus amigos, fãs, seguidores, da nação flamenguista, de poder partilhar comigo essa minha situação, que eu penso que semana mais, semana menos, se Deus quiser, ela vai acabar, voltará à normalidade", afirmou.

Segundo informação da diretoria do Flamengo, os demais membros do departamento de futebol e comissão técnica deram negativo para o teste de coronavírus.