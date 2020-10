Após provocações, Messi briga com Marcelo Moreno e preparador físico da Bolívia

Algo incomum envolvendo Lionel Messi aconteceu durante a partida entre Argentina e Bolívia nesta terça-feira. Apesar do craque do Barcelona ter se destacado - mesmo sem marcar gols - durante o confronto, que terminou 2 a 1 para os hermanos, sua atuação ficou em segundo plano ao fim do duelo. Isso porque Messi caiu nas provocações do boliviano Marcelo Moreno e do preparador físico Lucas Navas, que, apesar de fazer parte da comissão da Bolívia, é argentino.

"Ficou o jogo todo gritando do banco, palerma. Porque tem que ficar arrumando confusão? Não tem nada que me fo***", disse Messi, que ainda disparou: "A bu**** da tua mãe! O que passa, careca".

LA LECTURA DE LABIOS DEL CRUCE: "LA C... DE TU MADRE. ¿QUÉ PASA, PELADO?" Quién es "el pelado" que se peleó con Messi tras finalizar el partido: https://t.co/ouhEGSY2tS pic.twitter.com/xoplQkk2Ey — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2020

A discussão com Marcelo Moreno, que atua na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, foi rapidamente apaziguada. O boliviano provocou Messi ao relembrar a goleada de 6 a 1 aplicada pela Bolívia sobre a Argentina em 2009. Moreno foi punido com um cartão amarelo.

Mais calmo, no vestiário, Messi comemorou o triunfo. Fazia 15 anos que a seleção albiceleste não venceia a Bolívia em La Paz. "Grande triunfo na altitude, onde sempre é mais difícil. Ainda falta muito, as eliminatórias acabaram de começar e ficamos muito felizes de ter conseguido esses dois triunfos. Vamos Argentina", escreveu o jogador.

Messi e seus companheiros argentinos voltam a entrar em campo diante do Paraguai no dia 12 de novembro. Dessa vez, para jogar em casa. Na semana seguinte, eles viajam ao Peru para a disputa da quarta rodada das Eliminatórias da Copa.