Drake usa camisa do Corinthians e afirma que quase causou briga em bar

O cantor canadense Drake publicou em sua página no Instagram uma foto em que aparece usando a camisa do terceiro uniforme do Corinthians. O rapper canadense revelou que quase causou uma briga em um bar em razão da camiseta do time alvinegro.

"Um conselho: não use uma camisa de futebol que você ganhou de presente fora do seu país. Quase comecei uma guerra em um bar"", escreveu o rapper, que foi uma da atrações do Rock in Rio. Ele, entretanto, não deixou claro o que e onde aconteceu.

A publicação agitou as redes sociais. Fãs corintianos festejaram e os rivais reclamaram. Drake já havia causada polêmica no Rio de Janeiro por sua postura desde que chegou ao Brasil. Pela primeira no vez no País, ele ignorou fãs no aeroporto e decidiu não autorizar que sua participação do evento fosse transmitido pela televisão.