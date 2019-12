Após saída do Palmeiras, Prass recebe homenagens nas redes sociais

A saída do goleiro Fernando Prass, anunciada por ele no sábado, 7, por meio de suas redes sociais, motivou manifestações de jogadores, torcedores e da alta cúpula do time. Os sete anos em que vestiu a camisa do clube são lembrados em posts que citam 'companheirismo e dedicação'.

Na manhã de domingo, 8, já havia mais de 29 mil comentários em seu post, entre personalidades do esporte, torcedores e fãs do jogador.

"Não foi da maneira como planejei, mas hoje se encerra meu ciclo no Palmeiras. Obrigado, Palmeiras e torcida pelo carinho!", escreveu o goleiro. Ele tem contrato com o clube até o fim deste mês e não renovará o vínculo.

O atacante do Palmeiras Dudu agradeceu os ensinamentos dentro e fora de campo. "Graças aos seus conselhos pude amadurecer demais. Obrigado pela sua amizade e por tudo o que me ensinou. Foi uma honra ter atuado ao seu lado. Te desejo toda a sorte do mundo nessa nova caminhada. Você sabe que pode contar sempre comigo".

O volante Felipe Melo chamou Prass de ídolo. O zagueiro Luan elogiou o goleiro, que chama como 'irmão'.

"Irmão, obrigado pelo companheirismo e amizade nesse tempo em que jogamos juntos. O carinho, respeito e gratidão que tenho por você eu não preciso nem dizer, você é um irmão para mim. Sem dúvidas um dos maiores atletas e ser humano com quem trabalhei", disse Luan em post no Instagram.

O ex-jogador de futebol Ademir da Guia elogiou a atuação de Prass frente ao time alviverde.

"Você está na nossa história. Obrigado por representar em campo o espírito de ser Palmeiras".

O ex-jogador Marcos, considerado um dos maiores ídolos da história do clube, também prestou homenagem nas redes sociais.

"Foi uma honra ter você vestindo nossa camisa. Não era o que queríamos, você merece muito mais. Obrigado por ter assumido nossa camisa quando poucos queriam, pelas alegrias e por ser um de nós no campo. Monstro sempre monstro".

O ex-presidente do clube Paulo Nobre lembrou da trajetória de Prass, fez elogios e aproveitou para criticar a gestão atual.

"Ele foi o jogador que chegou 1 mês antes de iniciar a minha gestão e passou, com o mesmo profissionalismo, todos os momentos, tanto os dificílimos do início, onde estávamos reorganizando a casa, até os momentos de glórias do final. Mas muito mais do que isso, ele entrou pra história palestrina como o 1º e único goleiro a marcar 'o gol de um título'. Não leve mágoas do Palmeiras, como aconteceu com vários ex-jogadores em situações parecidas, pelas atitudes de dirigentes fracassados no comando do clube", disse Nobre em longo texto no Instagram.

A saída de Prass do Palmeiras também foi lembrada por Leila Pereira, presidente da Crefisa e conselheira do Palmeiras.

"Quero desejar ao Fernando Prass muito sucesso no caminho que escolher. E especialmente, agradecer por ter vestido com muita dedicação e dignidade nosso manto".

Carreira no Palmeiras

Prass chegou em 2013, momento difícil do Palmeiras, que iniciaria, naquele ano, a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o goleiro ficou sete anos no time alviverde e conquistou quatro títulos: Série B, Copa do Brasil (2015) e Campeonato Brasileiro (2016 e 2018).

O goleiro se tornou ídolo da torcida pelas atuações e pela postura profissional e de líder. O jogador viveu seu auge em 2015, na disputa da Copa do Brasil, depois de defender pênaltis na semifinal e final da competição e, ainda, converter a cobrança que garantiu o título à equipe alviverde. Em entrevistas recentes, o goleiro havia manifestado seu desejo de permanecer no Palmeiras e até de encerrar a carreira no clube. Aos 41 anos, afirmou que está em forma e ainda tem "muita lenha para queimar". Ele não indicou o que fará no futuro.