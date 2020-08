Após título italiano, Cristiano Ronaldo compra carro 'raro' de R$ 50 milhões

O craque português Cristiano Ronaldo comprou um Bugatti Centodieci, avaliado em cerca de 8 milhões de euros (R$ 50 milhões). É um modelo que conta com apenas dez unidades no mundo inteiro. A compra foi feita por causa do título italiano conquistado com a Juventus, segundo o jornal italiano "Corriere dello Sport".

O jogador de 35 anos já tinha dois Bugatti, um Vevron Grand Sport e um Chiron, e agora comprou um terceiro que só será entregue a ele no final do ano ou no início de 2021.

Após conquistar o título italiano, a Juventus se prepara para a retomada da Liga dos Campeões da Europa. A equipe enfrenta o Lyon, na sexta-feira. No duelo de ida, o time francês venceu por 1 a 0.