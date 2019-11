Após título, Wilson Witzel se ajoelha diante de Gabigol e jogador sai andando

Após o Flamengo conquistar o bicampeonato da Libertadores, diante do River Plate, neste sábado, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, entrou no gramado do Estádio Monumental de Lima, no Peru, para cumprimentar Gabigol, autor dos dois gols da partida.

Ao chegar perto do craque do Flamengo, Witzel se ajoelhou. Imediatamente, Gagibol olha para baixo e sai caminhando. Confira as imagens divulgadas pelo globoesporte.com:

Vale lembrar que em setembro do ano passado Witzel chegou a afirmar ser torcedor do Corinthians. Após a sua eleição, o governador declarou diversas vezes que seu clube do coração é o Flamengo.

Neste sábado, o governador usou as redes sociais para demonstrar toda a sua euforia ao comemorar o segundo tento de Gabigol em um dos camarotes do Estádio Monumental. "Dia histórico! Ver meu time virar o jogo aos 40 do segundo tempo foi uma emoção sem igual. Parabéns, Flamengo, pela segunda faixa de campeão da Copa Libertadores da América. Que venha o mundial!", escreveu.

Campeão da Copa Libertadores em 1981, o Flamengo finalmente conquistou seu bicampeonato do torneio continental. De forma histórica, o time brasileiro virou sobre o River Plate nos acréscimos do segundo tempo, com dois gols do atacante Gabigol. O colombiano Rafael Borré fez o gol do time argentino.