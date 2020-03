Após Tom Brady deixar os Patriots, torcida do Grêmio sonha com 'reforço'

O quarterback Tom Brady anunciou nesta terça-feira que não continuará no New England Patriots para a próxima temporada da NFL, a principal liga de futebol americano do mundo. Ele defendeu a equipe por 20 temporadas e conquistou seis títulos do Super Bowl. Aos 42 anos, Brady não divulgou seu futuro e agitou os torcedores do Grêmio nas redes sociais.

Os gremistas repercutiram nas redes sociais uma imagem do jogador exibindo a camisa do clube e sonham com o "reforço" de Brady. "Tom Brady vai jogar no Grêmio", "Tom Brady agora é tricolor", "só não enxerga quem não quer... Torcida pedindo um volante forte mas com visão de jogo! Vem Tom Brady, o Grêmio te espera!", comentaram alguns dos internautas.

A foto foi tirada em 2018, quando o marido da modelo brasileira Gisele Bündchen visitou a Arena do Grêmio para acompanhar um Gre-Nal. Na ocasião, ele e sua família ganharam camisas da equipe tricolor e Brady chegou a elogiar o Grêmio afirmando que o clube é o "melhor do Brasil".

O anúncio de sua saída dos Patriots aconteceu por meio de suas redes sociais. Em uma carta, ele também agradeceu ao time, seus funcionários e torcedores. "Não sei o que o futuro reserva para o meu futebol, mas é tempo de estar aberto para novos rumos na minha vida e na minha carreira. Eu agradeço do fundo do meu coração e vou sempre amar o que nós compartilhamos, uma vida inteira de ótimas memórias", escreveu.

Confira a repercussão:

TOM BRADY NO GRÊMIO PRA TEMPORADA 2020 — Mattheus™ (@MattheusAnd) March 17, 2020

Romildão não perde tempo e assina com Tom Brady , ele se junta aos veteranos Tiago Neves, Diego Souza e Maicon, a noite de POA nunca mais será a mesma! #AsiloPoa #Gremio pic.twitter.com/1tg7GLWQK8 — ktotta (@ktotta) March 17, 2020

Tudo encaminhado para o acerto entre Tom Brady e o Grêmio. Contrato previsto até 2022. pic.twitter.com/SGKdTRTopN — Bê (@becesaro) March 17, 2020

Welcome to Grêmio, Tom Brady! — Gabriel desgraçadão (@Biscoito) March 17, 2020

APÓS SAIR DO NEW ENGLAND PATRIOTS, TOM BRADY JÁ FOI APRESENTADO PELO SEU NOVO CLUBE O MARIDO DA GISELE ACERTOU COM O GRÊMIO, CLUBE DE CORAÇÃO DA SUA ESPOSA, E COM ISSO PASSA A INTEGRAR O GRUPO DE RENATO GAÚCHO PRA SEQUÊNCIA DO GAUCHÃO pic.twitter.com/dkXmZkBGwC — Viúva do Tom Brady (@Willian_Backes) March 17, 2020

Tom Brady vai jogar no Grêmio agora, ele e o Jean ali no meio só pifando — Lucas (@l_csilva16) March 17, 2020

Mais um golaço do presidente Romildo Bolzan(O maior da História do Grêmio) Tom Brady agora é tricolor #fato#Nãosebrigacomanotícia https://t.co/rfomekyIMO pic.twitter.com/pvLnqNgt2G — Jay p (@JpTelles19) March 17, 2020