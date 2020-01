Árbitro erra em súmula e chama Corinthians de 'Sociedade Esportiva'

O árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo cometeu um equívoco no último domingo ao registrar a súmula do empate por 1 a 1 entre Mirassol e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Em um dos campos do documento, ele foi relatar o atraso do time alvinegro para retornar ao campo antes do início do segundo tempo e citou o clube como "S. E. Corinthians Paulista", quando o correto seria Sport Club Corinthians Paulista.

A troca nas letras tem como principal agravante a referência ao rival, o Palmeiras. O clube alviverde tem como nome completo Sociedade Esportiva Palmeiras. O documento assinado pelo árbitro foi publicado no site da Federação Paulista de Futebol (FPF). Exceto o equívoco, a súmula não registrou incidentes graves na partida disputada em Mirassol.

Em campo, o Corinthians abriu o placar no primeiro tempo, gol de Ramiro, aos 11 minutos. O empate foi sofrido na etapa final, quando o meia Camilo marcou de cabeça aos 29 minutos.