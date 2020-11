Árbitro Héber Roberto Lopes comenta sobre o uso do VAR no Brasil

O árbitro Héber Roberto Lopes vai participar do programa Bola da Vez, da ESPN, neste sábado, a partir das 22h. Ao lado de André Plihal e com as participações do repórter Mendel Bydlowski e do comentarista Carlos Eugênio Simon, o juiz vai comentar sobre o uso do VAR no Brasil.

De acordo com a emissora, Héber comenta sobre qual o protocolo que a comissão de arbitragem segue para que os erros possam ser minimizados, levando em consideração que o VAR vem recebendo críticas no País.

Durante a entrevista o árbitro relembrou o início dos testes com a ferramenta. "Quando começamos a viver o projeto VAR, nós que somos de uma geração mais antiga, fizemos algumas adaptações. Quando a gente trabalha no VAR e os árbitros mais jovens estão em campo, nós tomamos o máximo de cuidado para não termos influência na decisão quando o árbitro vai ao VAR fazer uma revisão. De uma forma bem contextual, tentamos passar para o árbitro o que queremos corrigir. Tentamos ser os mais tranquilos para mostrar que ele errou dentro do campo de jogo", disse.

Héber completou recentemente 350 partidas na arbitragem pela série A do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, uma de suas maiores preocupações é não interferir no árbitro de campo. "Sempre colocamos isso em prática: não leve o currículo do árbitro do VAR, nós também não vamos levar isso em consideração, aqui nós somos uma equipe."