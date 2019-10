Arboleda posta foto com emoji cobrindo Leco e são-paulinos não perdoam; veja

Não foi apenas a boa atuação do zagueiro equatoriano Arboleda na vitória contra Avaí que repercutiu entre os torcedores do São Paulo. O autor do gol que deu os três pontos ao time triclor, em boa cabeçada após escanteio batido por Daniel Alves, foi homenageado pelo clube com uma camisa exibindo o número 100, a qual fazia referência ao número de jogos completados pelo jogador após a partida deste domingo no Morumbi.

A polêmica começou quando Arboleda fez uma publicação agradecendo a homenagem com fotos junto aos outros jogadores e o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Na imagem o mandatário aparecia com um emoji que representa um demônio cobrindo o seu rosto. Veja:

Eu acho muito errado isso que tão fazendo Sacanagem com o demônio pic.twitter.com/o9KH75BYFm — SÃO PAULO MIL GRAU (@5PFC_M1L_Gr4u) October 21, 2019

Após a repercussão, o zagueiro logo apagou a postagem original, publicada às 21h42, e a republicou apenas às 21h57 da noite de domingo, já sem o emoji cobrindo o rosto do presidente, mas os torcedores não perdoaram e começaram a repercutir o assunto no twitter.

Mesmo na nova postagem alguns seguidores do atleta ainda comentavam sobre o assunto. Presidente do São Paulo desde 2015, Leco é alvo de recorrente críticas por parte da torcida são-paulina. O clube, de lá para cá, ainda não levantou nenhum troféu sob a sua administração.

Confira a repercussão:

Obrigado por isso, Arboleda pic.twitter.com/5ExZoqERvH — São Paulinos ? (@citou_soberano) October 21, 2019

Arboleda apagou, mas o print é eterno. pic.twitter.com/HYX0JkDL5d — Liziero se lesionou hoje? (@lizierolesao) October 21, 2019

Arboleda em seu insta pic.twitter.com/2SNXHikghZ — Agora Tricolor (@agoratricolor) October 21, 2019

Olha o que o Arboleda fez com o Leco na foto KKKKKKKKKKK Pra mim já é ídolo KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/MSCAg56N4A — Lhuka (@_lhuka) October 21, 2019

O ARBOLEDA SIMPLESMENTE TAMPOU A CARA DO LECO COM UM EMOJI DE DEMONIO EU TO SEM CHAO HERMANITO VAI COM CALMA #SPFC pic.twitter.com/SQdvtGzyMa — samy volpi (@samsslv) October 21, 2019