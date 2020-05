Arena Corinthians receberá show de artistas gospel transmitido pela internet

Diversos artistas já estão confirmados, como André Aquino, Alessandro Villasboas, Ton Molinari, Luma Elpídio, Aline Barros, Ton Carfi, Mari Rocha, Fernandinho e Asaph Borba. Os shows estão programados para começar às 20h e durar até a meia-noite.

Como as diversas lives musicais que vem sendo realizadas na quarentena, esta também terá a opção de arrecadar doações para pessoas necessitadas: o público poderá contribuir com kits com alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e de higiene pessoal. Segundo os organizadores, a meta é arrecadar 20 mil kits, que ajudarão 20 mil famílias afetadas economicamente pela crise do coronavírus.

"A escolha da Arena como local do evento surgiu justamente para fazer a junção de arte, música e esporte com ações humanitárias, como doações e ajuda ao próximo durante essa fase crítica que a sociedade se encontra mundialmente, principalmente pessoas menos favorecidas financeiramente", afirmou o Corinthians em trecho do comunicado no qual anunciou o evento.

Os shows também poderão ser assistidos nos canais do clube nas redes sociais.