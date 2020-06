Arena Corinthians vai receber testes para a detecção da doença

O Corinthians anunciou que vai realizar na arena triagem e testes rápidos para a detecção da covid-19. A coleta dos exames será feita com a supervisão de profissionais da saúde, em parceria com empresas do ramo. O procedimento dura cerca de 20 minutos e será disponibilizado por R$ 160. Detentores de planos Fiel Torcedor poderão realizar o teste com desconto. Para eles, a testagem custará R$ 135, preço inferior à média do mercado.

Interessados deverão agendar dia e horário para comparecer a Arena. Os agendamentos poderão ser feitos a partir desta terça-feira, 23, através do site www.testatorcedor.com.br. As triagens serão iniciadas nesta quarta-feira, 24, e os testes poderão ser realizados de segunda a sexta-feira, entre às 9h e 17 horas.

Com a iniciativa, o clube espera atender cerca de 10 mil pessoas. Caio Campos, superintendente de marketing do Corinthians, afirmou que a ação é voltada para o combate do maior rival da equipe, no momento, a covid-19.

"Essa é uma oportunidade para que as pessoas consigam realizar o protocolo em segurança e seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Todos, independente do time que torce, estão convidados para vir até a Arena realizar o teste, pois o nosso maior adversário, no momento, é o coronavírus", disse Campos. Sem receber jogos desde março, a Arena Corinthians também serve de ponto de coleta de doações. Alimentos não perecíveis e produtos de higiene podem são captados no local. Os produtos serão direcionados a famílias carentes.