Arrigo Sacchi se empolga com o Milan: 'tem qualidade para ser campeão italiano'

Um dos grandes grandes ídolos do Milan como técnico, Arrigo Sacchi se animou com o começo do time na atual temporada. O técnico, que venceu uma vez o Campeonato Italiano e duas vezes a Liga dos Campeões pela equipe rubro-negra, vê o time com chances de ser campeão e encerrar o longo domínio da Juventus na Itália.

“Há apenas um segredo para alcançar a chegada. Acreditar em si mesmos, no jogo e no trabalho que você está fazendo. O Milan pode ganhar o scudetto (título) neste campeonato estranho, mas o time de Pioli precisam ser ainda mais confiantes, mais implacável e mais generoso. Apenas desse modo eles poderão superar a competição dos adversários que agora, talvez, estejam dormindo. Mas cedo ou tarde, eles irão vão avançar”, projetou o ex-técnico, hoje comentarista na TV italiana.

“Eu vou dizer novamente. O Milan tem a qualidade para lutar pelo título em uma condição: que você foque no grupo, não em um indivíduo. Se ele irá, e como Pioli é inteligente e bom técnico, eu tenho certeza que ele irá se comportar de acordo, e veremos ainda mais colaboração entre os jogadores”, reforçou.

O técnico ainda apontou alguns pontos em que o time pode melhorar. “Haverá movimentos sincronizados, o time será mais compacto, e a pressão pode ser implementada mais eficientemente. O mais importante é fazer o grupo todo entender que o jogo é fundamental, não há nada acima do jogo e você pode atingir o sucesso pelo jogo”, afirmou Sacchi.

Por fim, Sacchi ainda fez diversos elogios a Ibrahimovic. “Um verdadeiro campeão. Ele é um autêntico exemplo. Você viu o que ele fez contra o Verona? Ele perdeu o pênalti, um jogador normal que poderia ter ficado deprimido, mas ele estava ainda mais motivado e foi para o empate. Ele tem uma personalidade maluca, às vezes ele precisa ficar sob controle. Ele não pode ser muito exigente com seus companheiros e dar broncas neles se erraram um passe. Às vezes é melhor abraçar do que desferir um golpe. Mas vejo que outros o consideram seu líder e isso é importante”, disse o técnico.

Após as sete primeiras rodadas do Campeonato Italiano, o Milan lidera o torneio com 17 pontos, sendo que teve cinco vitórias e, nas últimas duas partidas, dois empates. Octampeã italiana, a Juventus está na quinta colocação com 13 pontos.