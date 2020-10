Arsenal suspende presença de mascote e torcedores criam campanha

O mascote do Arsenal, o dinossauro "Gunnersaurus", foi "suspenso" pelo público. De acordo com o site inglês The Athletic, a decisão foi tomada para cortar custos e o mascote retornará quando o público puder voltar a frequentar os estádios.

A decisão do clube, porém, não foi aprovada pelos torcedores, que criaram uma campanha para arrecadar fundos e manter o funcionário como mascote. "É um ícone do clube e não podemos deixá-lo sair", diz a campanha.

Até o ídolo do clube, Ian Wright, que atuou na década de 90, lamentou a notícia em seu Twitter. "Notícia terrível. Eu te amo Jerry", escreveu o ex-jogador, se referindo ao nome de Jerry Quy, torcedor que interpreta o mascote desde 1993.