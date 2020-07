Artilheiro, Sergio Ramos tem mais gols no Espanhol que trio bilionário

Um dos melhores times no retorno do futebol após a paralisação por conta do coronavírus, o Real Madrid é reflexo da boa fase de seu capitão, Sergio Ramos. O zagueiro vive excelente momento e tem se destacado não só na defesa, mas como no ataque. Com a vitória neste domingo sobre o Athletic Bilbao, além de ampliar sua artilharia, o defensor ajudou seu time a ficar mais um passo próximo do título do Campeonato Espanhol.

Com os três pontos, os comandados de Zidane abriram sete pontos de vantagem ao Barcelona, vice-colocado, que ainda joga neste domingo. O placar mínimo foi concretizado com gol de pênalti de Sergio Ramos, que ampliou ainda mais sua marca impressionante: o zagueiro tem mais gols marcados do que trio com valor bilionário no Espanhol.

Desde o retorno pós-covid, Ramos balançou as redes adversárias cinco vezes nos últimos sete jogos, contabilizando dez gols na competição em 32 partidas disputadas ao todo. Antes do confronto deste domingo, o capitão merengue havia marcado por último na vitória sobre o Getafe no meio de semana.

Em comparação, Antoine Griezmann, do Barcelona, em 32 jogos marcou oito gols. João Félix, do Atlético de Madrid, contratado justamente para o lugar do francês, em 26 jogos marcou seis gols. Eden Hazard, companheiro de Ramos no Real Madrid, em 14 jogos marcou apenas uma vez. Juntos, os três jogadores formam um trio com valor de mercados aproximado em R$ 2 bilhões.