Artista espanhola faz camisa com cores e detalhes de 36 times espanhóis

A artista espanhola Aloma Lafontana apresentou nesta semana a conclusão de um trabalho inovador: o lançamento de uma camisa que mistura retalhos, cores e detalhes de 36 times do país. A mesa peça tem, por exemplo, a manga alusiva ao Sevilla, parte das costas com o listrado do Atlético de Madrid e o ombro com o mesmo detalhe que o Málaga utiliza.

A artista fez o trabalho sob a encomenda da Fundação La Liga, braço da organizadora do Campeonato Espanhol. A entidade tem como um das atividade ajudar crianças portadoras de deficiência intelectual. A camisa feita por Aloma faz referência justamente aos 36 times integrantes da Fundação. Apesar de serem as maiores potências na Espanha, Real Madrid e Barcelona não foram retratados porque não participam da entidade.

Em entrevista ao jornal espanhol El País a artista comentou o quanto foi difícil conceber a peça. "Foi uma loucura, foi um quebra-cabeças", disse. "O objetivo foi fazer que a parte da costas harmonizasse e que se pudesse ter as costura e as dobras que pudessem respeitar as camisas originais", explicou. A ideia de fazer a camisa foi transmitir a ideia de inclusão social.