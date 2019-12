As 10 melhores promessas dos cruzeirenses em caso de permanência na Série A

A tentativa do Cruzeiro de escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro se tornou mais complicada nesta segunda-feira. Em São Januário, na conclusão da 36ª rodada, perdeu por 1 a 0 para o Vasco, que marcou com Guarín logo nos minutos iniciais. Assim, o time mineiro não depende mais das suas forças para evitar a queda.

A derrota manteve o Cruzeiro com 36 pontos, na 17ª colocação, a dois do Ceará, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Como Avaí e Chapecoense já caíram, as duas quedas restantes estão entre o clube mineiro, o cearense e o CSA, que está com 32 e chances remotas de escapar da degola.

Apesar da complicada situação, os torcedores do Cruzeiro acreditam na permanência do time na Série A. Nas redes sociais, os cruzeirenses já começaram a pensar em maneiras de ajudar a equipe - além, é claro, da torcida. Promessas têm sido feitas em caso de o time não fique na zona de rebaixamento.

Dar uma volta olímpica de joelhos no Mineirão, fazer tatuagem, parar de beber, não sair de casa aos finais de semana e ficar sem comer são alguns dos compromissos escritos nas redes sociais. Confira:

Se o Cruzeiro não cair eu lanço a tattoo das 5 estrelas no peito, prometo!!! — aquatsuki (@Yuriaug17) December 3, 2019

Prometo ano que vem não atrasar pra NENHUMA aula nos dois semestres se o Cruzeiro não cair — Bárbara (@babilsb) December 3, 2019

Se o Cruzeiro n cair , eu prometo q fico 1 ano sem beber — Joel doce igual mel '') (@Joel_Junnior) December 2, 2019

eu prometo que se o @Cruzeiro não cair , eu dou uma volta olímpica de joelhos no @Mineirao e tatuo algo do time ?????? — CLEITO PETTRYC ? (@cleitopettryc) December 2, 2019

Se o Cruzeiro não cair eu prometo ficar em casa por 5 finais de semana — Lucas (@sr_LucasMartins) December 3, 2019

se o cruzeiro não cair eu prometo ficar o ano todo sem cortar cabelo — ciclope (@enzinhocec) November 30, 2019

Prometo que se o Cruzeiro não cair pra serie b ano que vem eu faço meu sócio torcedor de novo ?? — Mendes (@lipekaliver) November 26, 2019

se o cruzeiro não cair eu prometo fazer atividade física todos os dias de 2020 além de ficar sem comer carne e sem fazer sexo e nem xingar — Leonardo (@eduorcos) November 29, 2019

Agora somente um milagre tira o Cruzeiro dessa, um MILAGRE. Se esse time MEDÍOCRE não cair eu prometo raspar a cabeça e ficar sem álcool durante 2020 todinho. — Paranoia Ambulante (@Ronaldo_reis_) November 29, 2019