As 15 melhores promessas feitas por torcedores do Grêmio em caso de virada

O Grêmio entra em campo nesta terça-feira, no estádio do Pacaembu, com a árdua missão de reverter o placar da primeira partida contra o Palmeiras, válida pelas quartas de final da Libertadores, para avançar na competição. Em Porto Alegre, o time paulista venceu por 1 a 0 e, portanto, tem a vantagem do empate.

Apesar da derrota no primeiro jogo, os torcedores do Grêmio acreditam na virada. Nas redes sociais, os gremistas já começaram a pensar em maneiras de ajudar a equipe - além, é claro, da torcida. Promessas têm sido feitas em caso de o time avançar no torneio.

Fazer tatuagem, não comer azeitonas, não tomar refrigerantes, não discutir com eleitores do Bolsonaro e não cortar o cabelo são alguns dos compromissos escritos nas redes sociais. Confira:

Se o grêmio passar pelo palmeiras, prometo não comer azeitonas por 2 anos. — Evandro Folletto (@evandrofolletto) August 27, 2019

Se o Grêmio passar pelo Palmeiras hoje eu prometo que sai tattoo do imortal — LUAN TITULAR JÁ!!!! (@bruninhuinhu) August 27, 2019

Promessa: se o Grêmio passar pelo Palmeiras, além de colocar a foto do Felipe Melo no meu Facebook por 1 semana, prometo que fico até dezembro sem tomar refrigerante! — Dani ???? (@Danivitalino_) August 27, 2019

Se o Grêmio passar hoje e com gol do Luan, meu filho vai se chama "Luanel Messi" ou "Luan Guilherme", prometo. — YR (@Yan_R14) August 28, 2019

Se o Grêmio passar do palmeiras prometo ficar 1 mês sem doscutir com Bolsominions e colorados! Amém ?? — William M. (@dabliusm) August 27, 2019

Se o Grêmio passar pelo Palmeiras hoje, eu prometo ficar 1 mês sem beber contando apartir de hoje mesmo após o jogo. https://t.co/dVZE5eL2tS — bruno adriano (@brunoadrianoo) August 27, 2019

Se o Grêmio passar pelo Palmeiras hoje eu prometo ficar um ano sem cortar o cabelo https://t.co/RT8DXzP8J7 — Gabriel Nunes (@gabrieuhl) August 27, 2019

Eu prometo q se o Grêmio passar hoje eu compro uma camisa de cada um q fizer os gols... — Marcos(MIDS)???????? (@MIDS_gfbpa) August 27, 2019

se o grêmio passar hj eu prometo q vou em todas as aulas essa semana — borsalino (@lixoseco_) August 27, 2019

prometo perder 20 kg até o fim de ano se o gremio passar hj — João Gabriel Bittencourt Carvalho???????????????? (@JooGabrielBitt2) August 27, 2019

Se o Grêmio passar, eu prometo ficar 17 dias sem beijar o menino que eu gosto. — tatiana (@tatidevargas) August 27, 2019

Se o Grêmio passar prometo não trabalhar amanhã! ?? — dennishaubert (@dennishaubert) August 27, 2019

Se o Grêmio passar hj....prometo q fico todo o mês de setembro sem beber.... — ????Robinho Rezena???? (@robinhorezena) August 27, 2019

Minha promessa: Se o Grêmio passar, eu prometo beber. — Gremistazo (@gremistazo) August 27, 2019