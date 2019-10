'As pessoas têm de aprender a respeitar o Neymar', diz Daniel Alves

Daniel Alves foi o convidado especial do programa "Grande Círculo", do SporTV, neste sábado. Entre os assuntos abordados na entrevista, o jogador do São Paulo comentou sobre Neymar e afirmou que "as pessoas têm de aprender a respeitar" o craque do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira. Além disso, cobrou uma "opinião mais forte" do brasileiro.

"Sempre dou conselho ao Ney. Acredito e falo que ele tem uma responsabilidade com muita gente, muitas pessoas e para mim deve se posicionar. Ele sabe o que penso. Falo abertamente, porque ele sabe e já falei inúmeras vezes. O Ney tem responsabilidade a partir do momento em que ele começa a ser referência para crianças, para outros atletas. Quando você começa a ter essa responsabilidade você não pode decepcioná-los. Então você tem de se posicionar. Sempre prezo pela posição", disse Daniel Alves.

Questionado sobre qual bronca teria dado em Neymar, Daniel Alves respondeu: "Não dou bronca nem em meus filhos. Mas acho que uma das coisas assim que falei para ele que deveria se posicionar foi pós-Copa (de 2018, na Rússia). Falei que deveria se posicionar, porque o Ney é e foi a nossa bandeira na seleção brasileira. Hoje continua sendo a nossa bandeira. Hoje o jogador mais importante do futebol brasileiro é o Neymar e um dos (jogadores do) futebol mundial. E deve se posicionar, porque está numa posição onde tem de se posicionar e as pessoas têm de entender quem é o Ney, como ele pensa e precisam começar a aprender a respeitar o Neymar", opinou.

"Porque às vezes, para não gerar certo tipo de sensibilidade, ele se retrai. Apesar de tudo o que pensam, o Ney é uma criança. Assim, em off. É uma pessoa que é muito sensível. O Ney se afeta muito com muitas coisas, e com muitas coisas às vezes injustas. Por isso prezo por ele ter de se posicionar, porque quando falam algo que não é certo sobre você, seja o Casagrande ou quem for, tem de se posicionar. Porque as pessoas têm de começar a aprender a respeitar o Neymar. O Ney jogador da seleção brasileira as pessoas não respeitam. Ele é tão histórico quanto os jogadores de fora e as pessoas não respeitam", completou Daniel Alves.

A entrevista completa de Daniel Alves vai ao ar neste sábado, às 23h45, no canal SporTV. Além de Neymar, ele também comentou sobre a transferência para o São Paulo, seleção brasileira, Copa do Mundo de 20222 e o futebol brasileiro.