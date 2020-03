Asensio vence torneio de Fifa entre jogadores da Liga Espanhola

O atacante Marco Asensio, do Real Madrid, ganhou neste fim de semana um desafio de videogame promovido pela Liga Espanhola. Na competição, 18 clubes do campeonato indicaram um jogador cada um para representar a equipe em uma competição de futebol digital no Fifa20. O objetivo do torneio foi arrecadar fundos para a Unicef na luta contra a pandemia do novo coronavírus.

Asensio levou o Real Madrid até a final, quando superou por 4 a 2 o Leganés, de Autor Ruibal, para ficar com o título. A competição durou três dias e arrecadou quase R$ 800 mil em doações. O mentor da competição foi o influenciador digital espanhol Ibai Llanos.

Na campanha rumo ao título, Asensio bateu na semifinal o Eibar, de Edu Expósito, por 7 a 0 e nas quartas, superou Morlanes, do Villarreal, por 5 a 1. A organização da liga espanhola promete realizar outras ações de conscientização para contribuir no combate à pandemia e reforçar ao público a orientação para não sair de casa.