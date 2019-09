Ashley Cole se destaca em sorteio da Liga Europa por errar os nomes dos times

Ex-lateral esquerdo de Chelsea e Arsenal, Ashley Cole foi convidado pela Uefa para participar do sorteio da Liga Europa. E ele acabou se tornando o destaque do sorteio mas por uma razão não tão legal: errar os nomes de alguns times.

Tudo bem que o nome do time turco Istanbul Basaksehir realmente não é tão fácil de ler para quem não está acostumado. Mas Cole errou também os nomes do Rennes, da França e do Espanyol, chamando este último da Espanha. Giorgio Marchetti, diretor de competições da Uefa, o corrigiu na sequência. Veja o vídeo.

Ashley Cole struggling to pronounce the team names in the Europa League draw lol pic.twitter.com/ktRfmjvkFA — threesixtytv (@threesixtytv) August 30, 2019

Cole se aposentou ao fim da temporada 2018-19. Aos 38 anos, o ex-lateral estava na Derby County, da segunda divisão inglesa. Recentemente, ele anunciou que será o técnico do time sub-20 do Chelsea, onde é ídolo.

Na Liga Europa, Cole foi campeão uma vez, justamente com o Chelsea, na temporada 2012-13. Além deste, ele foi campeão da Liga dos Campeões uma vez (2011-12) e três vezes do Campeonato Inglês (2001-02 e 2003-04 com o Arsenal e 2009-10 com o Chelsea).