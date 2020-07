Astro de Game of Thrones faz declaração de amor a Bielsa após acesso do Leeds

Nikolaj Coster-Waldau, ator dinamarquês que interpretou o personagem Jaime Lannister na aclamada série Game of Thrones e torcedor fanático do Leeds, demonstrou todo o agradecimento da torcida do clube a Marcelo Bielsa pelo acesso do clube à primeira divisão após 16 anos. Em um vídeo publicado pela BBC, Coster-Waldau fez uma verdadeira declaração de amor ao técnico argentino.

"Sou eu, seu fã dinamarquês Nikolaj. Tenho certeza que você deve estar ocupado agora, revisando escalações iniciais da Premier League pelo menos dos últimos 5.000 dias. Mas dá uma pausa, Marcelo! Você nos conseguiu o acesso! Você fez história com o Leeds! Nesta noite, você é imortal. O seu nome, o seu estilo, os seus feitos", começou o ator narrando.

"Marcelo, faz tanto tempo. Uma infância passou desde a última vez que o Leeds esteve na Prem. Naquele dia em que fomos rebaixados, sabe, minha filha tinha apenas três anos. Olhe para ela agora, ela pode dirigir, pode votar e até pode ir para o trabalho. Todos nós estamos muito mais velhos agora, parece um mundo diferente. Mas, nesta noite, você nos fez sentir tão jovens. Foram 16 dolorosos anos. Um homem era apenas um garoto quando ele derramou aquelas lágrimas de rebaixamento", relembrou Coster-Waldau.

"Você treinou, ensinou, formou e emoldou o melhor time na liga. Marcelo, eu quero que você escute essa mensagem: nós te amamos, mais do que você jamais saberá. Marchemos juntos", elogiou, tendo citado alguns jogadores do elenco anteriormente.

Leeds United are BACK in the big time!

