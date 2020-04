Atacante Bernard, ex-Atlético-MG, ironiza Cruzeiro no Twitter

O atacante Bernard, do Everton, respondeu o tweet de um torcedor do Cruzeiro, que faz menção, de forma indireta, a ele, nesta sexta-feira (24). A mensagem, ironiza a participação de Bernad em duas goleadas contrárias às equipes em que ele atuava: o 6 x 1 aplicado pelo Cruzeiro, diante do Atlético-MG, em 2011, e o histórico 7 x 1 aplicado pela Alemanha, diante do Brasil, em 2014. O torcedor somou o número de gols aplicados pelos rivais do meio-campo, que, coincidentemente, resulta no número do galo, no Jogo do Bicho, o 13.

"Tem jogador aí que representa seu time mesmo... Jogou no 6x1 e no 7x1... 6+7=13. Não falei quem e nem qual time... Vamos ver se a carapuça vai servir em alguém", escreveu "Hugão", em provocação ao meia. Em resposta, Bernard ironizou o Cruzeiro e afirmou que o torcedor estaria "bom em soma", já que, "a cada dia" aparecem dívidas novas ao clube mineiro.

Tem jogador aí que representa seu time mesmo... Jogou no 6x1 e no 7x1... 6+7=13 Não falei quem e nem qual time... Vamos ver se a carapuça vai servir em alguém — Hugão (de ) (@HugaoAE) April 23, 2020

"Legal que você aprendeu a somar, mas não fico surpreso, depois de tantas dívidas que seu time tem e anda aparecendo a cada dia, eu também estaria bom nisso!", rebateu Bernad, que acrescentou: "Aliás, hoje to na PL (Premier League) ... e caso vocês precisem de dinheiro pra pagar alguma dívida, ou pagar o pai de santo, você me dá um toque aqui. 'Grande' formador de opinião, aquele abraço". (BR>

Alias, hoje to na PL.. e caso vocês precisem de dinheiro pra pagar alguma dívida, ou pagar o pai de santo, ce me dá um toque aqui. “Grande” formador de opinião, aquele a️raço. #Pas — Bernard Duarte (@b_10duarte) April 24, 2020

Na última quinta-feira, uma reportagem do portal UOL revelou que o Cruzeiro contratou os serviços de um babalorixá (pai de santo), por R$ 10 mil, para ajudar a afastar o clube da zona de rebaixamento, em 2019. Sem êxito, a equipe mineira pagou apenas R$ 6 mil, e deve ao prestador de serviços religiosos R$ 4 mil.