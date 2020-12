Atacante brasileiro marca oito gols no mesmo jogo pela liga do Kuwait

O atacante Patrick Fabiano viveu um fim de semana especial. O jogador do Al Salmiya, do Kuwait, marcou oito gols em um mesmo jogo. A partida de sábado foi contra o Al-Tadamon, e terminou com vitória da equipe do brasileiro por 9 a 1. Patrick tem 33 anos e está na segunda passagem pelo clube. O Al Salmiya ocupa a terceira posição da liga.

"Sensacional, um momento único. Me lembro da infância quando fazia gols e mais gols, nas quadras e campos de bairro onde nasci. Mas fazer um feito desse jogando profissionalmente, esse número é algo surreal", disse. Em 2019, Patrick Fabiano foi contratado pelo CSA e deixou a equipe em julho. Na atual temporada Patrick marcou 14 gols em 14 jogos pelo Al Salmiya.

O atacante afirmou após a partida que apesar da intensidade do jogo e da grande atuação, estava bastante calmpo em campo. "A cada gol eu ficava mais tranquilo. Só pensando em poder aproveitar cada oportunidade que meus companheiros estavam proporcionando. Foi um jogo que vai ficar marcado pra sempre na minha memória, um jogo inesquecível", completou.