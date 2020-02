Atacante comemora gol antes da hora enquanto bola fica parada na lama; veja

A poça de lama tirou o gol de um atacante na rodada do último fim de semana do campeonato da segunda divisão da Irlanda do Norte. Adam Salley, do Portadown, saiu na cara do goleiro adversário na entrada da área e finalizou. A bola rolava lentamente para as redes até parar a poucos centímetros da linha. Enquanto isso, o jogador nem via o que acontecia porque já estava de costas e comemorando o gol.

O lance inusitado só não terminou de forma pior porque um colega de Salley viu que a bola parou na poça de lama e foi lá para concluir para o gol vazio. Chris Lavery foi o responsável por salvar o atacante e evitar que ele passasse pelo vexame de comemorar por uma finalização que não entrou no gol porque a bola ficou parada perto da linha.

No fim das contas, o lance atrapalhado pela lama pouco influenciou. O gol foi só o segundo da vitória por 7 a 1 do Portadown sobre o Queens University. O time lidera a competição com dez pontos de vantagem.