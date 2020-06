Atacante da seleção inglesa é flagrado em fila de espera no McDonald's

O atacante inglês Jamie Vardy, do Leicester, estava realmente com saudades do futebol e também do fast food. Logo depois do governo local ter permitido no início deste mês a reabertura de estabelecimentos desse tipo, o jogador foi fotografado na fila de uma unidade do McDonald's. O restaurante só pode realizar atendimento na modalidade drive thru.

Segundo fotos publicadas pelo jornal The Sun, Vardy e a mulher, Rebekah, enfrentaram a longa fila de carros na entrada do restaurante para fazer os pedidos. O casal comprou hambúrgueres e refrigerantes. Vardy estava no banco do carona e não usava máscaras de proteção. Na Inglaterra, a rede de restaurantes ganhou permissão especial para abrir, mas os clientes não podem fazer pedidos acima de 25 libras (cerca de R$ 157).

O Leicester, de Vardy, volta a jogar pelo Campeonato Inglês no dia 20, contra o Watford, fora de casa. Para a maior parte dos times participantes restam somente nove partidas para disputar. A equipe do atacante está na terceira posição e briga para confirmar vaga na Liga dos Campeões.