Atacante do Boca Juniors comemora gols com coreografia do Dragon Ball

O atacante Eduardo Salvio, do Boca Juniors, deu um jeito de homenagear um dos seus desenhos favoritos na hora de comemorar os gols marcados no último domingo. O jogador balançou as redes duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o Godoy Cruz e para cada uma das celebrações, dedicou o momento com gritos e gestos de dois personagens de Dragon Ball, uma das séries japonesas de animé japonesas mais famosas do mundo.

No primeiro gol, ele imitou o gesto de um dos protagonistas da série, Goku. O argentino levantou os dois braços para o alto para simular o lançamento da bola de energia, arma que no desenho animado rts devastadora contra os rivais. Já no segundo gol, Salvio estendeu o braço e posicionou a mão esticada e parada na vertical, assim como o personagem Vegeta fazia.

Segundo jornal argentino Olé, o Dragon Ball começou a ser exibido na Argentina em 1994, quando o atacante tinha somente quatro anos. A série também fez grande sucesso no Brasil. Quando era criança, Salvio colecionou figurinhas do desenho animado e procurava ver os episódios do desenho na casa de algum amigo, já que seus pais não tinham condição de assinar um pacote de televisão.