Atacante do Dortmund, Haaland aparece nas redes com a camisa do Corinthians

Jogador do Borussia Dortmund, o norueguês Erling Haaland chamou atenção neste domingo ao aparecer nas redes sociais com a camisa do Corinthians. O atacante completou 20 anos no último dia 21, mas só agora se manifestou agradecendo às mensagens que recebeu. Porém, apareceu no vídeo com a camisa do clube brasileiro.

Vale ressaltar que Haaland, tido como uma grande promessa do futebol europeu, é patrocinado pela Nike, marca que fabrica os materiais esportivos utilizados pelo time alvinegro. Em entrevista, o jogador disse conhecer algumas equipes brasileiras, dentre elas, o Corinthians, o São Paulo, o Santos e o Fluminense.

Apesar de vestir o manto alvinegro, Haaland não faz menção nenhuma ao time do Parque São Jorge. "Eu gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de congratulações. Li tudo com cuidado e escolhi alguns para compartilhar em minhas histórias. Eu os achei muito gentis e criativos, em especial esses dois, que receberão camisas autografadas", escreveu.