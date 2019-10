Atacante do Rosario Central veste camisa do River Plate e se desculpa

Fernando Zampedri, do Rosario Central, se envolveu em uma polêmica com os torcedores do clube nesta quinta-feira. O atacante publicou uma foto com a camisa do River Plate, time que eliminou o Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores.

A publicação, que também exibia a mulher e filha do jogador, acabou ofendendo os torcedores do Rosario Central e Zampedri precisou pedir desculpas publicamente.

Los Hinchas de #RosarioCentral muestran su descontento y enojo con Fernando Zampedri, futbolista del club rosarino, q festejó la clasificación de #River a la final de la Libertadores.#LosSinVoz pic.twitter.com/zt7dx2JkOn — Claudio Chipi Blanco (@lavozdel_chipi) October 23, 2019

"Quero me desculpar. Enviei uma foto sem a intenção de agredir ou gerar problemas. Isso é o que eu menos quero ter. Eu respeito a decisão dos fãs de ficarem chateados e com raiva de mim, porque a verdade é que foi um erro grave. Eu nunca cometi e estava errado, não sei como lidar com a situação, não me sinto bem. Peço desculpas", disse o jogador durante entrevista coletiva.

Até o momento, o clube não se manifestou uma possível punição pela ação de Zampedri. "Aproveito e peço desculpas aos líderes. E devo a esta instituição, consegui a conquista mais importante da minha carreira com esta camisa", acrescentou.