Atacante fica 'em estado de choque' e não celebra 1º gol pelo Barcelona

O Barcelona goleou o Mallorca por 4 a 0 no sábado, no primeiro jogo após a paralisação do Campeonato Espanhol em razão da pandemia. Um lance que chamou a atenção foi o fato do atacante Martin Braithwaite não ter comemorado seu gol.

Foi o primeiro gol dele com a camisa do Barcelona, mas ele parecia que não tinha feito nada demais ao marcar o segundo gol do time catalão. Entretanto, a postura não significou tristeza ou alguma outra coisa negativa.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o atacante confidenciou para amigos que ficou em choque, pois era um sonho de infância marcar um gol com a camisa do Barcelona. Ele não sabia como celebrar o feito, mas assegurou que se tivesse marcado outro, iria comemorar normalmente.

O resultado deixou o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol com 61 pontos, dois a mais que o Real Madrid.