Atacante português e namorada caem de penhasco de 40m no Chipre

O atacante português Carlos Miguel Tavares Oliveira, mais conhecido como Carlitos, do Doxa Katokopias, que atua na elite do futebol do Chipre, sofreu um acidente de carro na noite desta segunda-feira e está internado em estado grave. Sua namorada, que também estava no veículo, se encontra na mesma situação.

Segundo o jornal português Correio da Manhã, Carlitos perdeu o controle de um quadriciclo, saiu da pista e caiu de uma falésia de aproximadamente 40 metros de altura. O vice-presidente do Doxa, Nikos Konstantinou, afirmou à rádio Super Sport FM que o estado de saúde da namorada do jogador é "mais grave", pois seus ferimentos demandam mais cuidados que os do jogador.

"Apesar de tudo, eles acabaram tendo sorte. Há alguns meses, dois russos morreram no mesmo local e nas mesmas circunstâncias", revelou o dirigente à rádio. A estrada onde o acidente aconteceu contorna uma série de penhascos, por isso é considerada perigosa. O caso está investigado pelas autoridades locais.

Carlitos passou pelas categorias de base do Benfica e Estoril, mas assinou seu primeiro contrato como jogador profissional no Sintrense. Em 2013, teve sua primeira passagem pelo Doxa Katokopias, clube pelo qual retornou em 2019, após jogar em outros clubes do Chipre, Polônia e Cazaquistão.