Atacante que tirou a roupa para festejar gol pede desculpas

O atacante Emerson Carioca, do Sampaio Corrêa, marcou um golaço na partida contra o Maricá nesta quarta-feira, 9, e viu a equipe garantir o retorno à Série A do Campeonato Carioca. Para comemorar, o jogador acabou passando dos limites e chamando a atenção ao tirar a sua roupa.

Após a ação, feita em tom de provocação aos dirigentes adversários, Emerson foi expulso e pediu desculpas. "Eu quero pedir perdão à torcida do Sampaio Corrêa, meus companheiros, assim como os jogadores do Maricá, torcida, e a todos os amantes do futebol", disse o atleta por meio da assessoria do clube.

"Me arrependo profundamente do que aconteceu. Fui muito provocado no primeiro jogo e também agora nesse segundo. O pessoal que estava na arquibancada estava me xingando, falando um monte de besteira de mim, e extravasei naquele momento. Não foi nada premeditado, por isso, venho aqui e reconheço minha falha e peço perdão a todos", complementou.

O gol marcado por Emerson aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo. Antes disso, a partida estava empatada em 1 a 1 e o rival garantia a vaga. Agora, o Sampaio Corrêa vai participar da Seletiva, uma espécie de fase preliminar para a elite do Carioca. A competição terá início em 17 de janeiro e também conta com o Nova Iguaçu, America, Americano, Friburguense e Cabofriense.