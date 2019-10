Atacante leva pancada e tem crise convulsiva: 'Não lembro de nada'

O atacante do Oeirense (PI) Caio Cezar, 23 anos, sofreu grave acidente contra o Picos, no sábado, válida pela semifinal da Série B do Campeonato Piauiense. Aos 25 minutos de jogo, em disputa no meio-campo, o jogador saltou para alcançar a bola e acabou atingido com força na cabeça por um adversário.

O atleta desmaiou e teve princípio de convulsão no gramado, antes de receber atendimento médico e ser levado de ambulância ao hospital da cidade de Oeiras. Ficou em observação até a manhã de domingo, quando recebeu alta. Caio afirma que não se lembra da partida, apenas do aquecimento.

"Não consigo lembrar nada relacionado ao jogo. Lembro até o aquecimento antes, depois não lembro mais. Os médicos disseram que tive uma crise de convulsão e desmaiei. Já fui medicado e recebi alta", explicou o jogador, que 13 horas após a pancada, chegou a comentar que ainda não tinha conseguido dormir.

Nas redes sociais do time, o atacante agradeceu a preocupação dos torcedores e disse estar “bem e pronto para sexta”. O jogo de volta ocorre dia 18 de outubro, às 20h, no estádio do Picos, e o Oeirense precisa de um empate para disputar a final, pois venceu a primeira partida por 1 a 0. Caio Cézar é formado no time sub-20 do Palmeiras (SP) e foi contratado junto à Portuguesa (RJ) para o campeonato, em agosto.