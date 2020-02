Athletico faz paródia de clipe para celebrar aniversário de jogadores

Os jogadores Fernando Canesin, Léo Cittadini e Jonathan ganharam nesta quinta-feira uma homenagem diferente do Athletico pelo aniversário. O clube divulgou nas redes sociais um vídeo curioso, feito a partir do vídeoclipe da canção Whip It produzido em 1980 pela banda americana Devo. Em vez dos rostos dos músicos, aparecem as fotos dos jogadores e mais o atacante Nikão.

Na montagem, os jogadores simulam um diálogo através das legendas e interagem no clipe. O atacante Nikão está no papel de carrasco, enquanto os outros três conversam com o colega e tocam instrumentos musicais. O conteúdo faz referência ao tradicional trote feito em equipes de futebol aos aniversariantes, que costumam ser vítimas de algumas brincadeiras.

Nesta quinta, o meia Canesin completou 28 anos, o meia Cittadini fez 26 e o lateral-direito Jonathan, por sua vez, completou 34 anos.