Athletico processa Coritiba por camisa com a frase: 'Ideia pathetica'

O Athletico move um processo contra o rival, o Coritiba, por danos morais e materiais no valor de R$ 140 mil. O principal ponto de discussão é o fato de o time alviverde ter utilizado em um clássico no ano passado pelo Campeonato Paranaense uma camisa com a expressão "ideia pathetica", algo considerado agressivo pelo clube rubro-negro.

Segundo a Gazeta do Povo, a grande polêmica entre os rivais paranaense foi uma decisão do Athletico e do Ministério Público do Paraná (MP-PR) de implantar um projeto chamado Torcida Humana. A ideia fez os jogos na Arena da Baixada deixarem de ter uma ala exclusiva para a torcida visitante. O Coritiba tentou na ocasião conseguir na Justiça uma separação de torcidas, mas não conseguiu.

Irritado, o time usou no jogo uma camisa com as expressões "torcida humana, mais uma falácia" e "torcida humana, ideia pathetica". Na partida em questão, o Coritiba venceu por 2 a 1. Meses depois as equipes se encontraram novamente na Arena da Baixada, com setores divididos, e houve depredação na ala destinada aos visitantes.