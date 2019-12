Athletico provoca o Santos: 'Sem o meu 'varzinho' eu não consigo'

O Santos foi até Curitiba na noite desta quarta-feira com o objetivo de conquistar uma vitória e garantir o vice-campeonato no Brasileirão com uma rodada de antecedência. Não fez nem uma coisa nem outra. A equipe do técnico Jorge Sampaoli perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, e virou piada do próprio rival nas redes sociais.

Em seu Twitter oficial, o Athletico-PR divulgou o desenho de um peixe com a frase: "Sem o meu 'varzinho' eu não consigo", em alusão ao confronto contra o Santos na primeira rodada, quando o time paulista conseguiu a marcação de uma penalidade máxima no fim do tempo regulamentar após o árbitro Rodrigo Carvalhaes de Miranda ver falta de Braian Romero dentro da área e conferir o lance no VAR.

Antes que eu esqueça... ???? pic.twitter.com/um6aG0Cf1w — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 5, 2019

Nos comentários da publicação, torcedores das duas equipes brincaram com a situação. De um lado, athleticanos pediram para o clube "provocar mais". Do outro, santistas rebateram as publicações afirmando que o time paulista "é grande".

Em campo, a equipe do técnico Jorge Sampaoli e terá de esperar um pouco mais para embolsar os R$ 31 milhões destinados pela CBF ao segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Já o Athletico-PR, que soma 63 pontos na tabela e ocupa o quarto lugar, se despede da competição diante do Avaí, em Santa Catarina.