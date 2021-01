Atlético e América provocam Cruzeiro por permanência na série B: 'time grande sobe'

Agora é certeza: o Cruzeiro não estará na série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada (que está prevista para começar e terminar ainda em 2021). Com a derrota para o Juventude, o time celeste não tem mais chances matemáticas de conseguir o acesso. Com isso, seus dois maiores rivais, o Atlético e o América, aproveitaram para provocar.

"Time grande sobe", publicou o Atlético-MG em seu twitter, ironizando a frase que os torcedores cruzeirenses diziam até o rebaixamento em 2019, que "time grande não cai". O Atlético caiu para a série B em 2005 e voltou em 2006 como campeão.

Time grande sobe! — Atlético (@Atletico) January 17, 2021

Já o América foi mais elaborado. Publicou uma imagem de seu mascote, o coelho, soltando fumaça verde com um sinalizador e as palavras "fico muito triste com uma notícia dessas". O América está na liderança da série B, já tem o acesso para a série A garantido e disputa o título ponto a ponto com a Chapecoense.

E, é claro, muitas outras piadas foram feitas por torcedores de diversos clubes e perfis de humor.

Arerê o Cruzeiro vai seguir na Série-B — desimpedidos (@desimpedidos) January 16, 2021

FAÇA SUA FESTA, CRUZEIRENSE! Cruzeiro perde do Juventude e garante classificação para a Série B 2021. — Olé do Brasil (@Oledobrasil) January 16, 2021

NÓS ATLETICANOS PARABENIZAMOS O CRUZEIRO PELA PERMANENCIA GARANTIDA NA SÉRIE B DE 2021, PARABÉNS CRUZEIRÃO CABULOSO POR ESSA CONQUISTA QUE NÃO É PARA QUALQUER TIME NÃO, É SÓ PARA PEQUENOS, DOIS ANOS SEGUIDOS NA SÉRIE B pic.twitter.com/7kvejSqlz0 — Cav️linho do Galo™ (@cavalinhogalo) January 16, 2021

GALO: caiu e subiu PALMEIRAS: caiu e subiu GRÊMIO: caiu e subiu VASCO: caiu e subiu BOTAFOGO: caiu e subiu INTER: caiu e subiu CORINTHIANS: caiu e subiu CHAPECOENSE: caiu e subiu CRUZEIRO: time grande não sobe — EL MINEIRO (@jason13cam) January 17, 2021

ararê, o cruzeiro vai ficar na série b pic.twitter.com/cg5LZgnKD6 — BR DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) January 17, 2021

O CRUZEIRO É O ORGULHO DA NOSSA MINAS GERAAAAAAAAAAIS pic.twitter.com/XAxxrQDw5y — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) January 16, 2021

Após Cruzeiro cair e não subir mais, Pfizer decide mudar cor do Viagra: “acabou aquela história de que é só tomar o azulzinho que sobe!” pic.twitter.com/VhenZu6eW1 — Olé do Brasil (@Oledobrasil) January 17, 2021

OFICIAL: O Cruzeiro não jogará a Série A em 2021, o time mineiro não tem mais chances matemáticas de subir para a primeira divisão, mais um ano na Série B. pic.twitter.com/vvvw2Hf7Tc — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) January 16, 2021

Expectativa: Tri da Libertadores Realidade: Cruzeiro 2 anos na série B pic.twitter.com/QnpVp3YrhK — Zona de Clubismo (@zonadeclubismo) January 17, 2021

Esse é o sentimento do torcedor hoje, o torcedor do cruzeiro está sangrando por dentro pic.twitter.com/ftcceNfZAs — Cav️linho do Galo™ (@cavalinhogalo) January 17, 2021

O Cruzeiro está atualmente na 14ª colocação da série B com 44 pontos, faltando três rodadas para o fim do torneio. Há uma chance pequena de que caia para a série C, caso seja ultrapassado por Figueirense, Náutico (que têm 39 pontos) e Vitória (38).