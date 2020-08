Atlético-GO provoca Flamengo após vitória: 'Pode vir, Liverpool'

O Atlético-GO fez questão de comemorar nas redes sociais a vitória por 3 a 0 na noite desta quarta-feira sobre o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, em Goiânia. O resultado inesperado para quem saiu da Série B e bateu o atual campeão foi celebrado com uma ironia com referência ao Mundial de Clubes perdido pelo time carioca no fim do ano passado diante do Liverpool, da Inglaterra.

"Pode vir, Liverpool", escreveu o Atlético-GO nas redes sociais após o jogo. Em dezembro do ano passado, o Flamengo perdeu por 1 a 0 para o time inglês na decisão, disputada em Doha, no Catar. Após a partida, vários jogadores e torcedores avaliaram que apesar da derrota, o Flamengo havia conseguido disputar com a equipe europeia em pé de igualdade.

A provocação, no entanto, não agradou ao presidente do Atlético-GO. Em outra postagem nas redes sociais após o jogo, Adson Batista disse que o conteúdo desrespeitou o adversário. "Eu como presidente do Alético Goianiense não aprovo essa atitude, eu sempre prego o respeito e sei que futebol não funciona assim. Humildade e pé no chão sempre!", escreveu.