Ator de 'O Lobo de Wall Street' compra clube de futebol dos EUA

Conhecido pela sua carreira premiada no cinema com o filme Dallas Buyers Club e sua participação em O Lobo de Wall Street como o investidor Mark Hanna, o ator Matthew McConaughey se tornou um dos novos investidores de clubes da MLS (Major League Soccer), a liga de futebol dos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, o artista foi oficialmente apresentado como proprietário do Austin FC.

A franquia de futebol profissional com sede em Austin, no Texas, vai participar da liga americana a partir de 2021. "A equipe é mais do que um investimento para Austin, é um investimento de qualidade para a cidade. O jogo mais diversificado e sem fronteiras está agora atingindo uma das cidades mais multiculturais, criativas e diversificadas do mundo. Austin FC é um investimento saudável na cultura e no futuro da nossa cidade", disse McConaughey em sua apresentação.

A chegada de McConaughey também fez o clube comemorar. "É um privilégio receber novos membros em Austin. Esse grupo sabe, ama a cidade e o belo jogo. Não consigo pensar em ninguém melhor para nos ajudar a realizar nossas ambições como um clube de futebol para toda essa comunidade", disse Anthony Precourt, CEO do Austin FC.

Nas redes sociais, o Austin FC divulgou imagens de McConaughey com o escudo do clube e enalteceu os prêmios do ator. "O novo proprietário do Austin FC é ator, produtor e filantropo. McConaughey é um ator vencedor do Oscar", escreveu em sua página no Twitter.