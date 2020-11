Ator Ryan Reynolds compra clube da quinta divisão inglesa

O ator Ryan Reynolds comprou o Wrexham Football Club, clube da quinta divisão inglesa. A aquisição foi feita com o também ator Rob McElhenney. A compra teve aprovação de 98,6% dos membros envolvidos na votação.

De acordo com a imprensa inglesa, os atores buscam transformar o time do País de Gales em uma "força global". O acordo deve render investimentos de até £ 2 milhões (R$ 14 milhões).

O clube é dirigido por torcedores desde 2011. No site oficial, eles postaram uma mensagem sobre a negociação. "O Wrexham Supporters Trust Board gostaria de agradecer ao Sr. Rob McElhenney, ao Sr. Ryan Reynolds, e seus conselheiros Inner Circle Sports e Walker Morris, por sua abordagem profissional e ponderada e pelo tempo que já dedicaram ao processo. Como torcedores do Wrexham, gostaríamos de desejar-lhes muita sorte no comando do nosso clube de futebol e aguardamos com ansiedade o que o futuro trará".