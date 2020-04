Avaí vende máscaras personalizadas com escudo do time por R$ 10 

O Avaí entrou na onda de outros clubes e também venderá máscaras personalizadas contra a pandemia do novo coronavírus. A partir da próxima segunda-feira, o torcedor poderá adquirir uma unidade no site da Avaí Store (www.avaistore.net) por R$ 10,00. A diretoria do clube ainda informou que doará 500 máscaras para instituições, entidades e pessoas com mais necessidades.

"O uso de máscaras caseiras de proteção é recomendado pelas autoridades de saúde para pessoas sem sintomas de coronavírus como medida de prevenção à disseminação da covid-19", disse o comunicado do clube divulgado nesta quinta-feira.

O torcedor que quiser comprar três máscaras, ganhará a quarta. Ainda de acordo com o clube catarinense, "a entrega será por motoboy somente para Florianópolis (município), com taxa de entrega de R$ 2,00 a R$ 6,00 (dependendo da localidade). As máscaras encomendadas podem ser retiradas na loja Avaí Store a partir do dia 22 de abril. Para as demais regiões e Grande Florianópolis, a entrega será via Correios, com taxa de entrega".

O uso da máscara é apenas um dos cuidados para evitar a contaminação. O Avaí também fez questão de explicar como será feita a higienização das máscaras. "Segundo a orientação dos profissionais de saúde do município, para higienização é preciso deixar imersa a máscara em solução com água sanitária (diluição: 1 parte de água sanitária para 50 partes de água por 30 minutos)".

O Avaí, de férias desde 1.º de abril, deu mais 10 dias de folga ao elenco. Os jogadores ficarão em casa até o próximo dia 30. O Campeonato Catarinense segue paralisado. O time terminou a primeira fase na liderança e pegará a Chapecoense nas quartas de final.