Bahia e Vitória lançam campanhas contra machismo e assédio

Os clubes Bahia e Vitória lançaram campanhas contra o machismo, violência doméstica contra a mulher e assédio neste sábado, véspera do Dia da Mulher. Os temas foram abordados em vídeos divulgados nas redes sociais dos times.

No vídeo do Bahia, jogadoras da equipe feminina aparecem para comentar sobre violência doméstica. O clube fez parceria com o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e a Organização das Nações Unidas (ONU). "A campanha continua. E chegou o dia. Hoje vamos entrar em campo pelo fim da violência contra mulher", escreveu.

♀️ A campanha continua. E chegou o dia. Hoje vamos entrar em campo, junto com a @ONUBrasil e o @unfpabrasil, pelo fim da violência contra mulher #ZeroViolência pic.twitter.com/nw5Oj6ldtN — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 7, 2020

Já o Vitória, abordou os comentários machistas nos estádios de futebol. "Lugar de mulher é onde ela quiser", escreveu o clube. Confira o vídeo:

Diga não aos comentários machistas nos estádios ou em qualquer lugar. Lugar de mulher é onde ela quiser!#ecvitória #respeito #diadamulher #pormaismulheresnoestadio pic.twitter.com/LSReqVjZYg — EC Vitória (@ECVitoria) March 7, 2020

Em campo, o Bahia encara o Confiança neste sábado, pela Copa do Nordeste. Já o Vitória, enfrenta a equipe do ABC no domingo, às 16 horas, na Arena das Dunas, também pela Copa do Nordeste.