Bahia propõe boicote e vende cerveja a R$ 1 no entorno da Fonte Nova

Após divulgar uma nota de repúdio ao aumento do preço da cerveja de R$ 6 para R$ 8 comercializada na Arena Fonte Nova, o Bahia pediu para que a torcida compre bebidas apenas fora do estádio. Além disso, entrou em acordo com uma cervejaria concorrente promovendo uma ação aos fãs.

Apenas nesta quarta-feira, quando o Bahia enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor do clube poderá comprar cervejas por R$ 1 fora do estádio. O único critério exigido é vestir a camisa do time de Salvador.

"A Brahma nos procurou após o boicote lançado ontem e hoje vai ter promoção no lado de fora da Fonte Nova! Exclusiva pra quem usar camisa do Bahia, a partir das 18h, enquanto durar o estoque", informa o clube nas redes sociais.

?? A @BrahmaCerveja nos procurou após o boicote lançado ontem e hoje vai ter promoção no lado de fora da Fonte Nova! Exclusiva pra quem usar camisa do Bahia, a partir das 18h, enquanto durar o estoque ?? https://t.co/dF5V8sE9SR #BahiaClubeDoPovo pic.twitter.com/fwP2EOTdYy — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) September 25, 2019

Também foi anunciada uma ação com ambulantes. Eles poderão comprar até 20 caixas de cerveja por apenas R$ 0,50 cada garrafa pequena a partir das 15h. As bebidas devem ser retiradas no depósito Ponto Certo, fora da Arena Fonte Nova.

BOICOTE

Nesta terça-feira, o Bahia divulgou uma nota oficial informando aos torcedores que o aumento no preço da cerveja está associado ao contrato do clube com a concessionária do estádio e ainda não houve uma nova negociação entre as partes.

"Quem quiser tomar uma cervejinha, tome na Ladeira (ponto tradicional ao lado da Fonte Nova onde a torcida costuma se reunir para beber). Deixem os bares vazios, porque é inadmissível que uma cerveja suba para R$ 8 reais dentro do estádio numa cidade como Salvador", disse o presidente Guilherme Bellintani.

"Peço compreensão ao sócio. Tentamos de todo jeito a renegociação disso. Como a Arena não aceitou, em nome da defesa da permanência desse benefício, peço que vá amanhã e não compre cerveja dentro do estádio. Se você quer um Bahia mais forte, que sabe negociar, que quer discutir os problemas de forma justa, participe do boicote", acrescentou Bellintani.