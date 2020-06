Bahia vai entregar camisas para pacientes que receberem alta de hospital 

Os pacientes que receberem alta do hospital de campanha da Arena Fonte Nova vão ganhar uma camisa do Bahia. A informação foi confirmada pelo próprio clube neste sábado.

O primeiro paciência liberado do hospital após ser diagnosticado com o novo coronavírus foi Júlio Roque Nascimento Souza, de 50 anos. Ele ganhou uma camisa do time e o vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais:

"Todo paciente tricolor que receber alta do hospital de campanha do estádio receberá uma camisa oficial do Esquadrão! O 1º foi o senhor Júlio Roque Nascimento Souza, de 50 anos, que venceu a covid-19", publicou o Bahia.

???? Em parceria com a @itaipavaarenafn e a Credcesta, todo paciente tricolor que receber alta do hospital de campanha do estádio receberá uma camisa oficial do Esquadrão! O 1º foi o senhor Júlio Roque Nascimento Souza, de 50 anos, que venceu a #COVID2019 pic.twitter.com/2zxCJXpPLr — Esporte Clube Bahia (de ??) (@ECBahia) June 13, 2020

Além de Júlio, o hospital também liberou Raimunda Cruz, de 65 anos.